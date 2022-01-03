Новосибирский блогер Сатир снял пародию на Дудя и Оксимирона

Сатир исполнил все роли сам. Фото: скриншот из видео
Новосибирский блогер Сатир, или еще известный как Илья Шабельников, снял пародию на Дудя и Оксимирона. Видео он опубликовал на своем канале.
Все роли мужчина исполнил сам. Основная задумка, показать как бы выглядело интервью репера и Юрия Дудя на шоу. Видно, как комик подеркнул манеры каждого из участников диалога. В разговоре блогер и «Оксимирон» успели обсудить новый альбом исполнителя, Рому Жигана и многое другое.
В комментариях подписчики Сатира оценили его работу:
— Какая же грубая и в то же время изящная и тонкая, местами, сатира. Очень хорошие наблюдения.
— Шикарная пародия! Возможно, лучшая на сегодняшний день.
— По очень тонкому льду ходите, молодой человек.
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