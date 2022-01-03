Подозреваемого задержали 1 января 2022 года.

В Новосибирске арестовали парня, убившего свою 23-летнюю девушку. Трагедия произошла 30 декабря. Жительница вышла из квартиры, а возле лифта ее поджидал бывший сожитель.

— Между ними возник конфликт, в ходе которого парень нанес потерпевшей не менее шести колото-резаных ранений. От полученных повреждений девушка скончалась, а фигурант по делу с места совершения преступления скрылся, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Подозреваемого задержали в одном из поселков Ордынского района.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СК.

Парень будет под стражей до 28 февраля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Vibe