Подозреваемого задержали 1 января 2022 года.
В Новосибирске арестовали парня, убившего свою 23-летнюю девушку. Трагедия произошла 30 декабря. Жительница вышла из квартиры, а возле лифта ее поджидал бывший сожитель.
— Между ними возник конфликт, в ходе которого парень нанес потерпевшей не менее шести колото-резаных ранений. От полученных повреждений девушка скончалась, а фигурант по делу с места совершения преступления скрылся, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
Подозреваемого задержали в одном из поселков Ордынского района.
— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СК.
Парень будет под стражей до 28 февраля.
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