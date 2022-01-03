Умер отец Янки Дягилевой. Фото: https://vk.com/yankadyagileva.novosibirsk

Умер Станислав Дягилев — отец певицы Янки. Об этом сообщили в социальный сетях в группе «Янка Дягилева. Новосибирск».

— 30 декабря умер Станислав Иванович Дягилев. Светлая память, — написали администраторы.

В группе в комментариях подписчики выражают свои соболезнования.

Янка Дягилева —советская рок-певица, автор-исполнитель, участница панк-рок-групп «Гражданская оборона». Она являлась ярким представителем сибирского андеграунда в конце 80-х годов.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Станислава Дягилева.