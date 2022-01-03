Подозреваемого арестовали.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В новосибирской больнице мужчина украл два телефона. Инцидент произошел перед новогодними праздниками.
— Мужчине 44 года. Ранее он уже был судим по статье 158 УК РФ — «Кража». Дома у него провели обыск, но ничего не нашли, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Ущерб составил 21 тысячу рублей.
Сибиряка арестовали. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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