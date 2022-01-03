Подозреваемого арестовали. Фото: Влад КОМЯКОВ

В новосибирской больнице мужчина украл два телефона. Инцидент произошел перед новогодними праздниками.

— Мужчине 44 года. Ранее он уже был судим по статье 158 УК РФ — «Кража». Дома у него провели обыск, но ничего не нашли, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Ущерб составил 21 тысячу рублей.

Сибиряка арестовали. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Vibe