Вывоз мусора осуществляется лучше, чем в прошлом году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирские власти проверили вывоз мусора в новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте Министерства ЖКХ и энергетики региона.

— В этом году ситуация с вывозом ТКО в праздничные дни лучше, чем год назад. Системных сбоев нет. Сейчас мы фиксируем единичные сообщения о проблемах с вывозом ТКО на «горячую линию» министерства. Также отслеживаем сообщения в СМИ и социальных сетях. Инциденты, в основном, касаются города Новосибирска. Все они оперативно устраняются перевозчиками, — прокомментировал Денис Архипов, министр ЖКХ и энергетики.

Было отмечено, что проблемы с вывозом мусора с территории жилых домов связано с плохо припаркованными автомобилями. Водители ставят машины так, что мусоровозу не подъехать к контейнерам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.