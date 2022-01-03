В Новосибирске ожидается оттепель и снегопад в начале недели

Снегопад будет 4 и 5 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ожидается оттепель и снегопад. Так сообщает сайт «Gismeteo».

— Всю неделю температура воздуха днем будет от -1 до -12 градусов. Ночью она будет опускаться до -8...-13 градусов. Скорость ветра составит до 12 метров в секунду. Снег ожидается 4 и 5 января, — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» неделя будет снежной и теплой. Столбики термометров днем поднимутся до -1...-8 градусов, а ночью опустятся до -10...-11 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью до 5 метров в секунду.

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