Очевидцы вызвали скорую и полицию. Фото: instagram.com/rodniki_54/

В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 января в Калининском районе.

— На Гребенщикова 1 произошла трагедия. Мужчина пролежал под окнами несколько часов. На вид ему 30-40 лет, — сообщают очевидцы в группе «Rodniki_54».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали случившееся:

— На место выезжали сотрудники полиции, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе.

Как сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, следователи начали проводить проверку.

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