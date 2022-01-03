Ребенка осмотрели медики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области годовалый ребенок отравился угарным газом. ЧП произошло в Убинском районе.

— Врачи осмотрели мальчика и поставили диагноз — «отравление угарным газом легкой степени». Ему была оказана первая помощь, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в Черепановском районе 9-летний мальчик отравился неизвестным веществом. Его доставили в больницу и осмотрели врачи. Ему поставили диагноз отравление и поместили в реанимацию.

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