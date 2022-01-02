Новосибирец сфотографировал туманность в созвездии Орион

Конская Голова одна из самых известных туманностей. Фото: Алексей Поляков

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял туманность Конская Голова в созвездии Ориона. Снимки он выложил на своей страничке в соцсетях.

— Испытывал новую монтировку для телескопа, нужна была какая то цель, вот коник и подвернулся под руку, — рассказал КП-Новосибирск Алексей.

По словам сибиряка, новое оборудование позволило ему, находясь в тепле квартиры, наблюдать все через экран смартфона, на который прилетала информация.

Напомним, ранее астрофотограф опубликовал фотографии двух «главных» комет последних двух лет — Neowise (C/2020 F3 ) и Leonard (C/2021 A1).

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