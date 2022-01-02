Новосибирцы с начала 2022 года оставили 60 жалоб на вывоз мусора

Не успел 2022 год начаться, как новосибирцы уже 60 раз пожаловались на уборку мусора. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не успел 2022 год начаться, как новосибирцы уже 60 раз пожаловались на уборку мусора. Об этом сообщили в службе «Экология-Новосибирск».

— За 1 января в службу поступило 46 обращений по этому поводу, за 2 января 12 обращений в диспетчерскую и 2 обращения по горячей линии, — рассказала гендиректор регоператора Лариса Анисимова на встрече с журналистами 2 января. — При этом, за аналогичный период было зарегистрировано 186 обращений.

Напомним, ранее мэр города заявил о том, что контракт с «Экологией Новосибирск» может быть расторгнут на период новогодних праздников. Однако этого так и не случилось. Представители регоператора утверждают, что такой вариант развития событий мог быть возможен, если бы компания не выполняла свои обязательства, а сейчас работа идет в штатном режиме.

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