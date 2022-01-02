В почтовом отделении Новосибирска нашли пакет со странным содержимым

Найденный полицией пакет был запаян. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Убинском районе Новосибирской области в одном из отделений почты был найден пакет со странным содержимым.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был найден запаянный прозрачный пакет с веществами растительного происхождения, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напоминаем, что ранее в Новосибирске полицейские и спецназовцы задержали парня, обустраивающего в лесу «тайник» с наркотиками. А во время обыска жилья задержанного полицейские нашли еще пять видов наркотиков на 1,2 килограмма.

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