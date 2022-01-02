В Новосибирской области внедорожник вылетел с трассы и задымился

Водитель с пассажиром самостоятельно выбрались из машины. Фото: «АСТ-54»
В Мошковском районе Новосибирской области внедорожник вылетел с трассы и перевернулся, а через некоторое время из-под капота повалил дым. ДТП произошло в воскресенье, 2 января, фото и видео уже есть в сете.
— Внедорожник подрезали, и когда водитель попытался вырулить, то врезался в отбойник, перевернулись и вылетел в кювет, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54», где были опубликованы фото и видео с места аварии.
По словам очевидцев, подушки безопасности сработали, и из машины самостоятельно выбрались двое мужчин. Никаких серьезных повреждений они не получили.
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