В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 11 человек

В Новосибирске за последние сутки коронавирус выявили еще у 300 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске за последние сутки коронавирус выявили еще у 300 человек. Всего в регионе с момента начала пандемии зарегистрировано 95 285 случаев ковида, в том числе у 10 912 детей. При этом с выздоровлением был выписан 65 451 пациент, 334 — за последние сутки.

— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 37 лет, 44 года, 50 лет, 57 лет, 72 года, 78 лет, 83 года и женщины в возрасте 66 лет, 71 год, 72 года, 81 год. Всего в регионе ковид унес жизни 4 255 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Сейчас в больницах города и области с коронаиврусом и подозрением на него лежат 2 513 человек, в том числе — 30 детей. В реанимации находятся 305 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 42 пациента.

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