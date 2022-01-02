В Новосибирске 83-летняя пенсионерка с онкологией покончила с собой

В Новосибирске 83-летняя пенсионерка покончила с собой. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске 83-летняя пенсионерка покончила с собой. Женщину нашли мертвой в ее квартире днем в четверг, 30 декабря.

— Тело женщины обнаружили в ее квартире в Железнодорожном районе. Выяснилось, что она покончила с собой. Ранее таких намерений пенсионерка не высказывала, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Известно также, что у женщины была онкология. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

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