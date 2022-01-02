В Новосибирске иномарка сбила 6-летнего мальчика, переходившего дорогу

Иномарка сбила 6-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, днем 2 января, в Ленинском районе произошло ДТП. Там иномарка сбила 6-летнего мальчика. Как пояснили в Госавтоинспекции, на момент случившегося ребенок находился на улице один.

— Сегодня, в два часа дня, 36-летний водитель автомобиля Toyota Belta ехал по улице Степная со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Тихвинская. Около дома №41 на улице Троллейная он сбил 6-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенка доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, ушибами и ссадинами. На месте аварии работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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