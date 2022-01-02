В Новосибирске магазин часов сдал инкассаторам фальшивую пятитысячную купюру

В магазине, который сдавал инкассацию, банкноты не проверили. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске в инкассаторскую сумку попала купюра с номиналом в 5 тысяч рублей, в которой специалисты заподозрили подделки. Ее сдал в сейф-пакете магазин швейцарских часов. При инкассации в магазине деньги не проверяли из-за отсутствия аппарата для проверки подлинности.

— Купюра изъята и отправлена на исследование, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

При этом известно, что за 2020 год было зарегистрировано 5 случаев с подделкой 5 тысячных банкнот. И столько же за 2021 год, причем во всех случаях купюры были одной серии — той же самой, что и у банкноты из магазина часов.

Напомним, что в одном из ресторанов общепита на фудкорте расплатились фальшивой пятитысячной купюрой. Подделку в банкноте заподозрили уже в банке, куда привезли выручку из ресторана.

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