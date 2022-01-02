В Новосибирске 2 января возобновили свою работу пункты вакцинации против коронавируса

В Новосибирске 2 января открылись пункты вакцинации от коронавируса. Фото: Ксения Высотина

В Новосибирске 2 января открылись пункты вакцинации от коронавируса. Напомним, они не работали на Новый год и 1 января.

— Стационарные пункты вакцинации против COVID-19 (расположенные в поликлиниках) откроются 2 января и будут также работать с 9:00 до 15:00. Мобильные прививочные пункты (те, которые открыты в торговых центрах), — по индивидуальным графикам, — сообщили в областном минздраве.

Напомним, по данным на 29 декабря в регионе полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1 286 783 человека. А еще ранее в минздраве рассказали, какая вакцина от ковида самая популярная у жителей Новосибирской области. Популярность препарата, как отметили в ведомстве, зависит от объемов поставок.

Публикуем полный график работы мобильных пунктов вакцинации против коронавируса в Новосибирске:

ТЦ «Аура» с 5 по 9 января 11:00-14:00

ТК «Река» 8 января 10:00-16:00

ТЦ «Сан-Сити» с 3 по 9 января 09:00-17:00

ТЦ «Мега» 3, 4, 6, 8, 9 января 13:00-19:00

ТЦ «Эдем» 8 и 9 января 11:00-17:00

ТЦ «Амстердам» 3 и 5 января 10:00-15:00

ТЦ «Версаль» 9 января 10:00-15:00

ТЦ «Малинка» 31 декабря, 2 и 9 января 10:00-15:00

ЖД-Пригород (пригородный железнодорожный вокзал, ул. Шамшурина, 41) 3 и 6 января 09:00-15:00

ТЦ «Лента» (ул. Петухова, 73) 4, 5, 6 января 10:00-13:00

ТЦ «Континент» (ул. Троллейная, 130а) 4 и 6 января 12:00-15:00

ТЦ «Лента» (ул. Кирзоводская, 1а) 3 и 5 января 12:00-15:00

ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Мясникова, 29) 4 и 6 января 10:00-13:00

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Популярность препарата, как отметили в ведомстве, зависит от объемов поставок (подробнее).

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