Сибиряки подозревают сиделку в краже 300 тысяч рублей у их дедушки

Сибиряки подозревают сиделку в краже денег их дедушки.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Жители одного из поселков Черепановского района Новосибирской области подозревают сиделку в краже сбережений их покойного дедушки. О пропаже денег сибиряки заявили в полицию.
— В конце декабря 31-летняя девушка сообщила в полицию о том, что у ее дедушки после смерти пропали 300 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Сами родные пенсионера подозревают в краже женщину, которая ухаживала за их дедушкой.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сиделка украла у 83-летнего новосибирца 120 тысяч рублей и коллекцию из 400 монет, стоимостью в 100 тысяч рублей. Женщина работала у пенсионера три месяца, а потом исчезла вместе с имуществом.
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