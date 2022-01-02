В Новосибирской области мужчина ударил брата ножом в ягодицу

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 декабря. Фото: Иван ВИСЛОВ

Для жителя одного из поселков Новосибирской области Новый год начался с травмпункта. 35-летний сибиряк повздорил со своим братом: ссора закончилась поножовщиной, и мужчине пришлось обратиться в больницу. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 31 декабря.

— Мужчина обратился за медицинской помощью из-за ножевого ранения в ягодицу, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Медики сообщили об инциденте в полицию. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

Напомним, что в начале декабря в Академгородке произошел похожий инцидент. Мужчина с онкологией ударил ножом свою жену из-за под действием лекарств.

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