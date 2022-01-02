В Советском районе Новосибирске 14 домов осталось без электричества

Задымленная трансформаторная будка. Фото: t.me/nsk2020sovetsky

В Советском районе Новосибирска в 14 домах отключили электричество. Инцидент произошел утром в воскресенье, 2 января. Без света остались дома на улицах Иванова, Российской и Героев Труда. На месте уже работают аварийные службы.

— Видимо, замкнуло что-то. Из трансформаторной будки между улицами Иваново 15 и Иванова 17 идет дым, — пишут пострадавшие в общем телеграм-чате Советского района.

Напомним, ранее КП Новосибирск писала о жителях одного из домов на улице Телевизионной, которые замерзают в собственных квартирах. По мнению сибиряков, перебои с отоплением для них привычное дело. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура.

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