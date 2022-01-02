Новосибирец снял стройку четвертого моста с высоты

Вид с дрона. Фото: @fpv.mp4

Новосибирец снял с высоты стройку четвертого моста через Обь и опубликовал в соцсети.

— Я летаю на спортивном дроне, и мне очень нравится снимать стройки. В планах отснять четвертый мост еще летом, — рассказал КП-Новосибирск Спартак Васильев.

Вид на пилон моста с правого берега. Фото: @fpv.mp4

На кадрах видео правобережный пилон нового моста через Обь и саму строительную площадку. Также дрон захватил кусочек Михайловской набережной, где стоит статуя Александра III, и памятник первому железнодорожному мосту.

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