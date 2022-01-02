Новосибирец снял стройку четвертого моста с высоты

Вид с дрона. Фото: @fpv.mp4
Новосибирец снял с высоты стройку четвертого моста через Обь и опубликовал в соцсети.
— Я летаю на спортивном дроне, и мне очень нравится снимать стройки. В планах отснять четвертый мост еще летом, — рассказал КП-Новосибирск Спартак Васильев.
Вид на пилон моста с правого берега. Фото: @fpv.mp4
На кадрах видео правобережный пилон нового моста через Обь и саму строительную площадку. Также дрон захватил кусочек Михайловской набережной, где стоит статуя Александра III, и памятник первому железнодорожному мосту.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске четвертый мост через Обь достиг правого берега
Запустить движение машин по нему планируют через год (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер