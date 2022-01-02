В Новосибирске в ДТП «Тойотами» пострадали два человека

В Новосибирске поздно вечером 1 января случилось ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирске поздно вечером 1 января случилось ДТП. Авария случилась в Дзержинском районе города.

— 22-летний водитель автомобиля Toyota Platz ехал по улице Кошурникова со стороны улицы Федосеева, поворачивая налево на улице Фрунзе. Около дома № 240 на улице Фрунзе он столкнулся с автомобилем Toyota Cresta, за рулем которого был 25-летний парень, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадали водитель «Тойоты Платз» — его госпитализировали с подозрением на ушибленную рану лобной области, а также 24-летний пассажир «Тойоты креста» — его доставили в больницу с подозрением на перелом челюсти. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД.

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