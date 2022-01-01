В Новый год мужчина получил удар ногой в лицо недалеко от полицейского автомобиля

Жесткий конфликт произошел в центре Новосибирска. ФОТО: ЧП Новосибирск.

В сети появилось видео с кадрами недолгих, но довольно жестких побоев. В потасовке один мужчина сбивает с ног другого и бьет ногой в лицо. События происходят рядом с главной елкой. Примечательно, что в кадре присутствует автомобиль полиции. Визуально – на расстоянии в 20-30 метрах от места конфликта.

«На площади Ленина люди не брезгуют бить ногой в лицо лежачего прямо в нескольких метрах от автомобиля полиции со включенными мигалками», - с таким комментарием запись выложена в паблике «ЧП Новосибирск».

Пресс-служба Главного управления МВД дала по этому поводу следующий комментарий:

- Сотрудниками полиции были установлены участники конфликта 31 декабря в Центральном районе Новосибирска. Заявлений на данный момент по данному факту в полицию не поступало, за медицинской помощью участники конфликта не обращались.

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