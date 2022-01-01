Под Новосибирском фейерверк попал девушке в глаз

Традиционно в Новый год случаются происшествия, связанные с пиротехникой.
Фото: СОЦСЕТИ
Традиционно Новый год не обходится без проблем, связанных с пиротехникой. Классикой жанра являются подожженные балконы. Но в этот раз случилось иное – фейерверк «выстрелил» девушке в глаз.
- Нам позвонили уже из больницы. Сказали, что девушка ранена пиротехникой, травма левого глаза, - рассказал КП-Новосибирск сотрудник правоохранительных органов.
Известно, что ЧП случилось в городе Черепаново в самый разгар праздника.
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