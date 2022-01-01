В Новый год школьник откопал под Новосибирском артиллерийские снаряды

Находка новосибирского школьника заставила действовать силовиков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области школьник наткнулся на несколько артиллерийских снарядов.
- Племянник собирал черный металл на каком-то высохшем озере. Откопал снаряды. Я, когда увидел, сообщил об этом, - рассказал КП-Новосибирск дядя юного искателя.
После звонка на «112» в Коченевский район, где промышлял ребенок, прибыли правоохранители. Как выяснилось, снаряды были настоящими, но не опасными, без гильз.
Школьник нашел их рядом с поселком Чик.
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