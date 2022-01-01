У жителя Новосибирска угнали машину. Выяснилось, что с преступником потерпевший хорошо знаком

Угонщиком оказался собутыльник. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Новосибирска заявил в полицию, что у него пропал автомобиль. «Тойота», которая до этого была припаркована у дома на улице Высоцкого, таинственно исчезла.

Сотрудники МВД смогли найти машину. Она оказалось брошенной на другой берегу. Нашелся и похититель.

- Им оказался 29-летний житель Кировского района. Угнанный автомобиль полицейские обнаружили у дома по улице Зорге, где проживал злоумышленник. Как выяснили полицейские, подозреваемый совершил угон автомобиля своего знакомого после совместного распития спиртных напитков, - комментирует областное управление МВД России.

Машину вернули владельцу. Несмотря на такой happy end, похитителю грозит наказание. Закон предусматривает за угон лишение свободы на срок до пяти лет.

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