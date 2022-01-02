Погода в Новосибирске на 2 января 2022 года: начинается стремительное потепление

В Новосибирск возвращается тепло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Новосибирске на 2 января 2022 года позволяет строить большие планы. После холодной новогодней ночи в Новосибирск возвращается тепло.

Если ночь на 2 января обещает поморозить температурой в -22 -24 градуса, то уже днем воздух может прогреться до скромных -12 -14 градусов.

- Переменная облачность, преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица, - передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Ветер ожидается в диапазоне от 3 до 8 метров в секунду. Тенденция к потеплению может сохраниться и на последующие дни. Уже к 5 января синоптики допускают рост температуры до -1 градуса.

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