В Новосибирск туристическая полиция будет оказывать психологическую помощь иностранцам

Туристическая полиция проходит усиленную физическую подготовку.
Бойцам туристической полиции нужно уметь изъясняться с иностранцами и владеть навыками оказания психологической помощи. Об этом рассказал командир отдельного батальона ППС Управления МВД России по городу Новосибирску Рузалин Исмагилов.
- Важно знание английского языка на уровне общения, чтобы сотрудники могли что-то необходимое объяснить туристу, - объяснил Исмагилов одно из главных требований к сотрудникам турпола.
Возможно, бойцам придется иметь дело с гостями города, не владеющими ни русским, не английским языками. Для того, чтобы быстро перевести речь, сотрудники будут вооружены планшетными компьютерами.
Сейчас туристические полицейские проходят обучение. И осваивают не только иностранный язык.
- Усиленная физическая подготовка. Изучение тактики действий по пресечению массовых беспорядков. Возможность оказания психологической помощи гражданам, - сказал КП-Новосибирск командир батальона.
Он добавил, что сотрудники также будут работать и с местными жителями, а не только с иностранцами.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер