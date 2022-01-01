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Общество1 января 2022 11:38

В Новосибирск туристическая полиция будет оказывать психологическую помощь иностранцам

Об особенностях нового подразделения рассказал командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции городского Управления МВД России
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Туристическая полиция проходит усиленную физическую подготовку.

Туристическая полиция проходит усиленную физическую подготовку.

Бойцам туристической полиции нужно уметь изъясняться с иностранцами и владеть навыками оказания психологической помощи. Об этом рассказал командир отдельного батальона ППС Управления МВД России по городу Новосибирску Рузалин Исмагилов.

- Важно знание английского языка на уровне общения, чтобы сотрудники могли что-то необходимое объяснить туристу, - объяснил Исмагилов одно из главных требований к сотрудникам турпола.

Возможно, бойцам придется иметь дело с гостями города, не владеющими ни русским, не английским языками. Для того, чтобы быстро перевести речь, сотрудники будут вооружены планшетными компьютерами.

Сейчас туристические полицейские проходят обучение. И осваивают не только иностранный язык.

- Усиленная физическая подготовка. Изучение тактики действий по пресечению массовых беспорядков. Возможность оказания психологической помощи гражданам, - сказал КП-Новосибирск командир батальона.

Он добавил, что сотрудники также будут работать и с местными жителями, а не только с иностранцами.

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