В первый день года статистика смертей от ковида в Новосибирске выросла еще на 13 человек

За период пандемии в Новосибирской области ковид был выявлен 95 тысяч раз. ФОТО: Минздрав Новосибирской области.
За очередные сутки в Новосибирской области зафиксировано 322 новых случая заболевания коронавирусом. Таковы данные Оперативного штаба региона.
Всего за период пандемии в области ковид был выявлен 95 тысяч раз. Такова официальная цифра.
Смертей от этого заболевания зафиксировано 4244. Очередные сутки увеличили количество жертв на 13.
- Скончались мужчины в возрасте 46 лет, 51 год, 55 лет, 61 год, 63 года, 66 лет, 87 лет и женщины в возрасте 50 лет, 66 лет, 70 лет, 73 года, 77 лет, 83 года, - сообщает Оперштаб Новосибирской области.
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