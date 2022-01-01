Перед самым Новым годом девочка застряла пальцем в игрушке, ей понадобилась помощь спасателей

Пальчик девочки застрял в игрушке. ФОТО: Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Новосибирским спасателям пришлось ехать на вызов перед Новым годом. Вызвали их к девочке, которая стала «пленницей» собственной игрушки. Шестилетний ребенок засунул палец в отверстие, и высвободить его не удавалось.

- Вечером 31 декабря спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на улицу Полевая в Советский район города для оказания помощи ребенку 2015 года рождения. Девочка играла с деревянной кроваткой для кукол, имеющей 8 круглых отверстий в деревянном корпусе. В какой-то момент палец ребенка попал в одно из отверстий, - описывают ситуацию сотрудники МАСС.

Спасатели сочли, что оптимальным способом освободить ребенка будет уничтожение кроватки. Игрушку пришлось перепилить. Зато ребенок к Новому году был освобожден.

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