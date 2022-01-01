Новосибирские таксисты вышли в новогоднюю ночь на работу ради повышенных заработков

Новосибирские таксисты рассказали о заработках в новогоднюю ночь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирские водители такси в новогоднюю ночь заработали больше, чем в обычную смену. Если утром 31 декабря тарифы были близки к стандартным, и цена минимальной поездки укладывалась в 100 рублей, то к вечеру суммы выросли в несколько раз. Ближе к заветному часу цена некоторых поездок достигала и 600, и 700 рублей.

- И это было даже не огромные расстояния. На 700 рублей, например, заявка, минут на 20, - рассказал КП-Новосибирск таксист Вячеслав. – Но это же в те часы, когда мы тоже могли бы праздновать с близкими. То есть приходилось жертвовать своими интересами. Я специально пошел работать, чтобы что-то получить в эти часы.

- Я все равно Новый год отмечать не собирался. Вышел на работу. Часов 14 таксовал с обеда 31 декабря. Сумма превысила 10 тысяч. Но таких дней в году очень мало бывает, чтобы так заработать, - прокомментировал водитель по имени Николай.

Впрочем, выгодными были и другие декабрьские дни. В некоторые часы из-за повышенного спроса тарифы поднимались в 2-3 раза по отношению к стандартному, и даже больше.

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