59% жителей Новосибирска готовы платить за детские площадки, благоустройство и праздники во дворе

Многие жители Новосибирска готовы платить за благоустройство двора.
Фото: Алиса ЛИ
Мэрия Новосибирска провела опрос, посвященный работе управляющих компаний и благоустройству дворов. Один из вопросов сформулирован так:
«Готовы ли вы помимо обязательных коммунальных платежей тратить деньги на проекты, одобренные общим собранием собственников (проведение праздника, благоустройство, детская площадка)?»
По данным опроса, который закончился 30 декабря, 59% жителей потенциально готово к таким платежам. Отрицательно ответило 26% опрошенных. Другие затруднились выбрать вариант ответа.
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