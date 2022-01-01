Раскрывая преступление, полицейские выяснили, что жительницу Новосибирска обокрал ее же сын

Житель Новосибирска украл деньги с банковской карты матери.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Жительница Новосибирска заявила в полицию о краже. Деньги – 50 тысяч рублей – пропали с ее банковского счета. Но когда сотрудники МВД вышли на преступника, оказалось, что это – сын потерпевшей.
- К совершению преступления причастен ранее судимый за кражу, грабеж и умышленное причинения тяжкого вреда здоровью 36-летний житель Калининского района, - сообщает областное управление МВД России. - Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, находясь дома у своей матери, используя конфиденциальные данные кредитной банковской карты, похитил денежные средства.
Таким образом, преступник снова попал под уголовную статью. Его взяли под стражу, виновнику грозит до шести лет лишения свободы.
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