Скрываясь от ГИБДД, пьяный водитель устроил массовое ДТП в Новосибирске

Автонарушитель устроил в Новосибирске массовое ДТП.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Незадолго до новогодней ночи пьяный водитель на Hyundai Solaris устроил массовое ДТП. По данным очевидцев, виновник отказался остановиться по требованию ДПС, стал убегать и таким образом устроил аварию.
«Врезался в стоявшие на светофоре на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда автомобили. Повреждения получили еще 5 транспортных средства, среди которых ВАЗ-2115, Toyota, Nissan, Honda Logo и KIA Rio службы такси «Ситимобил»», - сообщает паблик «АСТ-54».
ГИБДД Новосибирска подтверждает факт аварии.
- Пострадавших нет, - говорят в автоинспекции. - Водитель «Соляриса» - 1993 года рождения, алкогольное опьянение установлено.
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