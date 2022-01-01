Предпринимательница из Дальнего Востока хочет запустить в Новосибирске «Хогвартс-Экспресс»

Автор идеи обещает стилизацию под поезд из сказки про Гарри Поттера. ФОТО: www.instagram.com/poezd_nsk_54
Жительница Южно-Сахалинска намерена запустить между Новосибирском и Бердском необычный поезд – «Хогвартс-Экспресс». По замыслу Зои Быстровой (так зовут автора идеи), небольшое путешествие будет стилизовано под поездку из книги про Гарри Поттера. Предполагается присутствие аниматоров и наличие «волшебных палочек».
«На протяжении всей поездки взрослых и детей ждет насыщенная развлекательная программа: волшебники, магия, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья, игры, активности, предсказания и прочее», - анонсировала автор свой проект в интернете.
Судя по комментариям в сети, многие уже пожелали забронировать билет на двухчасовую поездку. При этом часть пользователей подозревает, что идея – мошенническая.
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