Сотни жителей Новосибирска собрались на Новый год в центре города, несмотря на отмену салюта

В центр Новосибирска приехало много горожан. ФОТО: Виталий ЦУКАНОВ

В новогоднюю ночь центр Новосибирска оказался чрезвычайно популярным. И до полуночи, и после к площади Ленина съезжались сотни горожан. В районе Оперного театра оказалось многолюдно.

Жителей города не остановила официальная отмена массовых мероприятий и окончание работы метрополитена в полночь.

Власти Новосибирска предупреждали, что из-за пандемии салют в новогоднюю ночь устраивать не будут. Это, вероятно, должно было лишить многих жителей интереса к поездке в центр города. Однако и без салюта многие поехали туда, где стоит главная елка.

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