Сотни жителей Новосибирска собрались на Новый год в центре города, несмотря на отмену салюта

В центр Новосибирска приехало много горожан. ФОТО: Виталий ЦУКАНОВ
В новогоднюю ночь центр Новосибирска оказался чрезвычайно популярным. И до полуночи, и после к площади Ленина съезжались сотни горожан. В районе Оперного театра оказалось многолюдно.
Жителей города не остановила официальная отмена массовых мероприятий и окончание работы метрополитена в полночь.
Власти Новосибирска предупреждали, что из-за пандемии салют в новогоднюю ночь устраивать не будут. Это, вероятно, должно было лишить многих жителей интереса к поездке в центр города. Однако и без салюта многие поехали туда, где стоит главная елка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер