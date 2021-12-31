Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-19°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 декабря 2021 11:47

Мошенники выманили у новосибирца 70 тысяч рублей, предложив купить у них красную икру

Сейчас их ищет полиция
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мошенники предложили мужчине купить у них икру.

Мошенники предложили мужчине купить у них икру.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске мужчина попался на удочку мошенников, предложивших ему на крупную сумму купить красную икру. Сибиряк перевел жуликам несколько десятков тысяч рублей, но желанного продукта к новогоднему столу так и не получил.

— 41-летнему мужчине мошенники предложили купить лососевую икру и он перевел им 70 тысяч рублей. Однако своей покупки так и не дождался, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в деле разбираются правоохранители, мошенников ищет полиция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.