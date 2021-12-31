Мошенники выманили у новосибирца 70 тысяч рублей, предложив купить у них красную икру

Мошенники предложили мужчине купить у них икру.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске мужчина попался на удочку мошенников, предложивших ему на крупную сумму купить красную икру. Сибиряк перевел жуликам несколько десятков тысяч рублей, но желанного продукта к новогоднему столу так и не получил.
— 41-летнему мужчине мошенники предложили купить лососевую икру и он перевел им 70 тысяч рублей. Однако своей покупки так и не дождался, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в деле разбираются правоохранители, мошенников ищет полиция.
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