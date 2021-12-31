«Пили вино из люстры»: новосибирцы поделились забавными историями о том, как встречали Новый год

Новосибирцы рассказали забавные истории из жизни про Новый год. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сегодня, 31 декабря, в Новосибирской области и во всей стране люди отмечают Новый год. Этот праздник для жителей России — особенный. С ним у многих связаны одни из самых теплых детских (и не только) воспоминаний. Несколько жителей Новосибирска поделились с изданием «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» несколькими подобными историями.

— Самый неформальный Новый год в нашей семье случился в конце восьмидесятых. Мой дядя переезжал в Новосибирск из Краснодара. Хозяева приехали, а груз в пути задержался и пришел 31 декабря. И только один контейнер — с вещами первой необходимости. Груз прибыл к вечеру — контейнер с бочками домашнего красного вина и шкафами. Разгрузились уже затемно. И вот тут-то вспомнили о тазиках с салатами, которые прихватили специально другие наши родственники. Соорудили из подручных материалов низенький стол. Водрузили на него всю имеющуюся снедь. Сами сели султанчиками на пол. И вдруг поняли, что ни шампанского, ни бокалов нет. Побежали к соседям, но дом только сдался, никакой живой щедрой души рядом не оказалось. Судорожный поиск по коробкам выдал только люстру с рожками-плафонами. В них-то и стали наливать домашнее виноградное вино дядиного производства, — такую историю рассказала Юлия Щеткова, пресс-секретарь театра «Старый дом».

А журналисты Виталий Злодеев и Нина Пашкова, в свою очередь, поделились с изданием историями о казусах на детских утренниках и во время посиделок с друзьями.

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