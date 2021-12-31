Губернатор Новосибирской области поздравил сибиряков с Новым годом

С наступающим 2022 годом! Фото: кадр из видео

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сибиряков с наступающим Новым 2022 годом. Видеообращение можно посмотреть на сайте правительства региона.

— Мы ждем, что уходящий год унесет с собой проблемы и трудности, а наступающий обязательно будет успешным и радостным. Давайте в это время отвлечемся от забот и сделаем то, о чем часто думали, но откладывали, — обратился Андрей Травников к жителям Новосибирской области.

Напомним, что с Новым годом сибиряков также поздравили мэр города Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова.

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