Губернатор Новосибирской области поздравил сибиряков с Новым годом

С наступающим 2022 годом! Фото: кадр из видео
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сибиряков с наступающим Новым 2022 годом. Видеообращение можно посмотреть на сайте правительства региона.
— Мы ждем, что уходящий год унесет с собой проблемы и трудности, а наступающий обязательно будет успешным и радостным. Давайте в это время отвлечемся от забот и сделаем то, о чем часто думали, но откладывали, — обратился Андрей Травников к жителям Новосибирской области.
Напомним, что с Новым годом сибиряков также поздравили мэр города Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова.
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