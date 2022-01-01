Погода в Новосибирске на 1 января 2022 года: каким будет первый день нового года

1 января порадует солнцем, но будет очень холодно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 1 января 2022 года: послепраздничное утро будет морозным, но очень солнечным. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра

— Ночью температура в Новосибирске будет -20…-22 градуса, днем — -15…-17. Будет ясно, преимущественно без осадков, подует слабый западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью ждет похолодание до -30 градусов, днем — до -19. Ночью по северо-востоку, днем по западу местами небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица.

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