Новосибирская прокуратура проверит дом, где люди жалуются на холод в квартирах

Новосибирцы жалуются на холод в квартирах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура проверит дом №11 на улице Телевизионная в Новосибирске, где люди жалуются на холод в квартирах. По словам сибиряков, семьи с детьми буквально замерзают в своих домах из-за перебоев с отоплением и горячей водой.

— По появившейся информации, многодетная мама с тремя детьми замерзает в своей квартире в Кировском районе Новосибирска в многоквартирном доме по улице Телевизионной, 11. Из-за низкой комнатной температуры постоянно болеют ее дети. По словам жильцов дома, подъезд с начала отопительного сезона практически не обогревается, а в квартире работают только две батареи из четырех. На пятом же этаже дома, где живет женщина-инвалид, как сообщают люди, не работает ни одна из батарей, — пояснили в областной прокуратуре.

Ведомство проверит, как управляющая компания дома выполняет свои обязанности, а также оценит меры, которые УК приняла, чтобы решить эту ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирцы жалуются, что замерзают в квартире с холодными батареями

Люди жалуются на проблемы с отоплением (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.