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Общество31 декабря 2021 10:48

Новосибирская прокуратура проверит дом, где люди жалуются на холод в квартирах

Ведомство оценит работу управляющей компании
Галина СИМОНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Новосибирцы жалуются на холод в квартирах.

Новосибирцы жалуются на холод в квартирах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура проверит дом №11 на улице Телевизионная в Новосибирске, где люди жалуются на холод в квартирах. По словам сибиряков, семьи с детьми буквально замерзают в своих домах из-за перебоев с отоплением и горячей водой.

— По появившейся информации, многодетная мама с тремя детьми замерзает в своей квартире в Кировском районе Новосибирска в многоквартирном доме по улице Телевизионной, 11. Из-за низкой комнатной температуры постоянно болеют ее дети. По словам жильцов дома, подъезд с начала отопительного сезона практически не обогревается, а в квартире работают только две батареи из четырех. На пятом же этаже дома, где живет женщина-инвалид, как сообщают люди, не работает ни одна из батарей, — пояснили в областной прокуратуре.

Ведомство проверит, как управляющая компания дома выполняет свои обязанности, а также оценит меры, которые УК приняла, чтобы решить эту ситуацию.

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