Новосибирская прокуратура проверит дом, где люди жалуются на холод в квартирах

Новосибирцы жалуются на холод в квартирах.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура проверит дом №11 на улице Телевизионная в Новосибирске, где люди жалуются на холод в квартирах. По словам сибиряков, семьи с детьми буквально замерзают в своих домах из-за перебоев с отоплением и горячей водой.
— По появившейся информации, многодетная мама с тремя детьми замерзает в своей квартире в Кировском районе Новосибирска в многоквартирном доме по улице Телевизионной, 11. Из-за низкой комнатной температуры постоянно болеют ее дети. По словам жильцов дома, подъезд с начала отопительного сезона практически не обогревается, а в квартире работают только две батареи из четырех. На пятом же этаже дома, где живет женщина-инвалид, как сообщают люди, не работает ни одна из батарей, — пояснили в областной прокуратуре.
Ведомство проверит, как управляющая компания дома выполняет свои обязанности, а также оценит меры, которые УК приняла, чтобы решить эту ситуацию.
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