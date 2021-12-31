26-летний парень погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области

Водитель иномарки погиб на трассе в Куйбышевском районе. Фото: ГИБДД по НСО.
Утром 31 декабря В Куйбышевском районе Новосибирской области случилось ДТП. На дороге столкнулись «Шевролет Лачети» и грузовик «МАН». Водитель легкового автомобиля погиб.
— 26-летний водитель «Шевролет», двигаясь из Новосибирске в сторону Омска, по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате происшествия на месте погиб водитель Шевролет, его 50-летняя пассажирка экстренно госпитализирована в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что на автодороге «Иртыш» также погиб водитель иномарки, столкнувшейся с грузовиком.
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