Еще 378 человек выздоровели от коронавируса в Новосибирской области

За последние сутки заболевших - 354 человека.
Фото: Олег УКЛАДОВ
31 декабря оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. За последний день выздоровело больше новосибирцев, чем заболело. Из больниц выписались 378 человек, а подтвердился диагноз у 354.
— Всего полностью выздоровели 64 736 пациентов за весь период пандемии, а коронавирус зарегистрирован у 94 663 человек, в том числе у 10 840 детей, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.
За день умерли 13 пациентов: мужчины в возрасте 51, 64, 66, 73, 78, 78, 81 и 84 лет и женщины в возрасте 61, 65, 67, 84 и 81 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 4 231 человек.
В отделениях реанимации оказались 317 пациентов, среди них 42 человека — на ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 2 544 человека, в том числе 37 детей.
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