Врачи осмотрели девочку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области школьница сломала руку, катаясь на горке. Инцидент произошел в Маслянинском районе.
— Девочке 11 лет. Она каталась на горке на санках. Когда спустилась, то не успела во время отойти и ее сбили другие дети, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Ребенка отвезли в больницу. Врачи осмотрели девочку и поставили диагноз — перелом верхней трети правой плечевой кости.
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