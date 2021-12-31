Врачи осмотрели девочку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области школьница сломала руку, катаясь на горке. Инцидент произошел в Маслянинском районе.

— Девочке 11 лет. Она каталась на горке на санках. Когда спустилась, то не успела во время отойти и ее сбили другие дети, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Ребенка отвезли в больницу. Врачи осмотрели девочку и поставили диагноз — перелом верхней трети правой плечевой кости.

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