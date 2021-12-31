График работы ТРЦ и гипермаркетов Новосибирска изменится на Новый год 2022

График работы торговых центров Новосибирска изменится на новогодних праздниках. Фото: Галерея Новосибирск

Из-за новогодних праздников новосибирские торговые центры и продуктовые магазины города 31 декабря и в первые дни января будут работать по измененному графику.

МЕГА

ТРЦ «Мега» 31 декабря будет работать до 18:00, в том числе «IKEA» и «Леруа Мерлен». Гипермаркет «Ашан» открыт до 20:00.

«Мега» 1 января откроет двери в 14:00, но работать будет только «IKEA». Со 2 января магазины снова вернутся к обычному графику с 8:00 до 22:00, только «Ашан» откроется в 10 часов утра.

АУРА

Перед праздником, 31 декабря, магазины в ТРЦ «Аура» закроются в 20:00, только гипермаркет «О’КЕЙ» будет работать еще час, до 21:00.

В первый день нового 2022 года кинотеатр «Формула кино» откроется с 10 утра, а магазины в «Ауре» начнут работать с 13:00.

Галерея Новосибирск

Галерея 31 декабря закроется в 20:00, а 1 января начнет работу с 12.00.

Сан-Сити

Магазины 31 декабря закроются в 20:00. Торговый центр откроется 1 января в 12:00, но не все магазины будут работать — они сами принимают решение об открытии. Со 2 января торговые точки вернутся к привычному графику работы.

Ройял Парк

Магазины ТРЦ «Ройял Парк» 31 декабря закроются в 19:00, только кинотеатр «Синема Парк» будет работать еще до 20:00.

Магазины и фудкорт 1 января будут закрыты, но на 3 этаже в 12:00 откроются рестораны и кинотеатр.

Сибирский Молл

«Ашан» 31 декабря будет работать до 20:00, все остальные магазины закроются уже в 18:00. В первый день нового 2022 года торговый центр будет закрыт.

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