Видео с сибирячками без штанов, идущими ночью по улице, появилось в соцсетях. Фото: стоп-кадр.

Новосибирцы сняли на видео девушек, идущих ночью по улице. Компания сибирячек впечатлила прохожих внешним видом — все они шли по улице без штанов, в -20. Забавные кадры появились в соцсетях.

— К круглосуточному алкогольному магазину на Дуси Ковальчук молодые покупательницы спешат в двадцатиградусный мороз, позабыв даже надеть штаны, — написал автор видео, опубликованного в группе ACT-54 Black.

Многие комментаторы поста осудили сибирячек за безрассудство. Но некоторые все же поддержали:

— Молодость прощает ошибки! Все нормально! Жгите, девчонки! — написали новосибирцы.

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