Сумасшедший новосибирец сбежал от санитаров, прыгая по верхним этажам недостроенного дома

Теперь сбежавшего пациента закроют в лечебнице
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Калининском районе Новосибирска мужчина с психическим расстройством убегал от санитаров по верхним этажам строящегося дома. Об инциденте, который случился в ночь на 30 декабря, сообщили спасатели службы МАСС.
— Психически нездоровый мужчина убегает от бригады врачей скорой помощи по верхним этажам недостроенного здания. Проведена разведка, сбор информации. Методом беседы удалось уговорить мужчину спуститься самостоятельно, — указано в сводке по работе спасателей МАСС за 29 декабря.
Инцидент произошел на улице Власова. Известно, что мужчине было около 30-35 лет. После того, как он спустился, спасатели вернули его бригаде врачей скорой помощи.
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