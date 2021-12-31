Салат «оливье» подорожал в 2 раза за 10 лет в Новосибирской области

Цена на продукты для оливье выросла в два раза за 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики Новосибирскстата выяснили, что стоимость салата «оливье» выросла в два раза с 2011 года. Они рассчитали среднюю цену на продукты для двух самых знаменитых новогодних салатов за несколько лет и опубликовали отчет за несколько дней до Нового года, 27 декабря.

Изменение цены на продуктовый набор для оливье за 10 лет. Фото: Новосибирскстат

— В ноябре 2021 года общая сумма ингредиентов для приготовления «Оливье» составила 427,22 рубля, что на 16,9% больше, чем годом ранее. Значительнее всего за это время подорожали картофель — на 81,2%, морковь — на 50,6%, яйца — на 22,2% и майонез — на 19,9%, — сообщается в отчете Новосибирскстата.

По сравнению с данными десятилетней давности, цена продуктов для «оливье» поднялась на 92,6%. Картофель стал дороже в 2,9 раза, майонез — в 2,4 раза, а яйца — в 2,3 раза.

Стоимость продуктов для приготовления сельди под шубой. Фото: Новосибирскстат

Также на 19% за год увеличился индекс «селедки под шубой». Средняя стоимость салата, по данным аналитиков, в ноябре 2021 года составляла 183,66 рубля.

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