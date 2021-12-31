В Новосибирске ввели в эксплуатацию два долгостроя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске сдали два проблемных дома — на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Бориса Богаткова. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

— Благодаря вмешательству надзорного ведомства инвесторы направили ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев» на завершение строительства проблемного объекта 100 миллионов рублей, к реализации приняты инвестпроекты в отношении ЖСК «Новоселье» на сумму 60 миллионов рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В результате принятых мер 29 и 30 декабря 2021 года долгострои наконец-то ввели в эксплуатацию. Долгожданных квартир дождались 535 новосибирцев.

— Окончательное восстановление прав граждан — участников долевого строительства, которые обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову на личном приеме, находится на особом контроле прокуратуры Новосибирской области, — добавили в прокуратуре.

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