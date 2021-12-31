Мэр Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с наступающим Новым 2022 годом

Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с наступающим Новым годом. Фото: стоп-кадр из видео
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеопоздравление горожанам и опубликовал его на своей странице в Instagram.
— Наше время стремительно меняет все вокруг, мы меняемся вместе с этим временем. Но очень хотелось бы, чтобы с этими изменениями мы сохранили самое главное, — свойственное именно нам, сибирякам, новосибирцам, — дружественность, желание помочь друг другу, оказать поддержку, сердечность наших отношений. Я всех вас поздравляю, я желаю вам счастья и, конечно же, здоровья в наступающем 2022 году. С Новым годом, товарищи! — поздравил новосибирцев глава города.
Также мэр пожелал горожанам исполнения заветных желаний. В комментариях под поздравлением жители Новосибирска поблагодарили мэра и загадали желания на будущий год: хорошие и чистые дороги.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что вице-мэр Анна Терешкова поздравила новосибирцев с наступающим Новым годом в смешной шапке с оленем.
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