Мэр Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с наступающим Новым 2022 годом

Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с наступающим Новым годом. Фото: стоп-кадр из видео

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеопоздравление горожанам и опубликовал его на своей странице в Instagram.

— Наше время стремительно меняет все вокруг, мы меняемся вместе с этим временем. Но очень хотелось бы, чтобы с этими изменениями мы сохранили самое главное, — свойственное именно нам, сибирякам, новосибирцам, — дружественность, желание помочь друг другу, оказать поддержку, сердечность наших отношений. Я всех вас поздравляю, я желаю вам счастья и, конечно же, здоровья в наступающем 2022 году. С Новым годом, товарищи! — поздравил новосибирцев глава города.

Также мэр пожелал горожанам исполнения заветных желаний. В комментариях под поздравлением жители Новосибирска поблагодарили мэра и загадали желания на будущий год: хорошие и чистые дороги.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что вице-мэр Анна Терешкова поздравила новосибирцев с наступающим Новым годом в смешной шапке с оленем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.